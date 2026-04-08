Τραμπ: Ξεκινάνε σύντομα οι απευθείας συνομιλίες με τον Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως απευθείας συνομιλίες με το Ιράν θα λάβουν χώρα «πολύ σύντομα», έγραψε σήμερα η New York Post.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ⁠Post, ⁠ο Τραμπ ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να μην παραστεί στις συνομιλίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.