Τραμπ: “Το Λονδίνο έχει γίνει τόσο επικίνδυνο που άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια” – Νέα επίθεση κατά του Σαντίκ Καν

Σε συνέντευξή του στο GB News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν για «εκτόξευση της εγκληματικότητας», ισχυριζόμενος ότι η βρετανική πρωτεύουσα έχει γίνει τόσο επικίνδυνη ώστε «άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα».

Ο Τραμπ επανέφερε την προσωπική κόντρα που έχει με τον Σαντίκ Καν, δηλώνοντας στο GB News ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι «πολύ κακός δήμαρχος» και «μια ολοκληρωτική καταστροφή», παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην τρίτη του θητεία και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και τέταρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Μπεβ Τέρνερ ανέφερε πως «στο Λονδίνο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εγκληματικότητας», χωρίς να παραθέσει συγκεκριμένα δεδομένα, με τον Τραμπ να απαντά επιθετικά κατά του Καν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας: «Κοιτάξτε την εγκληματικότητα που έχετε στο Λονδίνο. Η μητέρα μου αγαπούσε το Λονδίνο, αγαπούσε την πόλη. Πάντα έλεγε ότι αυτό ήταν ένα διαφορετικό Λονδίνο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Σήμερα άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια ή και χειρότερα».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του περί έξαρσης των επιθέσεων με μαχαίρι. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι οι ανθρωποκτονίες στη βρετανική πρωτεύουσα μειώθηκαν ελαφρώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, η Μητροπολιτική Αστυνομία κατέγραψε 101 ανθρωποκτονίες την περίοδο Ιουλίου 2023-Ιουνίου 2024, έναντι 107 την προηγούμενη χρονιά. Ο ορισμός της ανθρωποκτονίας περιλαμβάνει δολοφονίες, ανθρωποκτονίες από αμέλεια και παιδοκτονίες.

Ο Σαντίκ Καν έχει απαντήσει πολλές φορές στις δηλώσεις του Τραμπ μετά τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπου ισχυρίστηκε ότι «το Λονδίνο θέλει να πάει στον νόμο της Σαρία». Ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει. Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί αυτός ο μουσουλμάνος δήμαρχος που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, επιτυχημένης και διαφορετικής πόλης φαίνεται να ζει χωρίς να πληρώνει ενοίκιο στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ».

Η κόντρα μεταξύ Τραμπ και Καν κρατάει τουλάχιστον από το 2015, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος πρότεινε απαγόρευση εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ και ο Καν αντέδρασε έντονα. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μετά την κριτική του Τραμπ για τη διαχείριση του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ το 2018 ο δήμος του Λονδίνου είχε επιτρέψει την ανάρτηση φουσκωτής κατασκευής που απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο ως μωρό, κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.