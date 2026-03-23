Τραμπ: Το Ιράν θέλει ειρήνη, δεν θα έχουν πυρηνικά – Δίνουμε 5 ημέρες για να υπάρξει συμφωνία

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει ειρήνη» και ότι υπάρχει συμφωνία πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που αποτελεί βασικό όρο των διαπραγματεύσεων.

Ακολούθως, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αναφέροντας ότι η αμερικανική πλευρά δίνει στην Τεχεράνη χρονικό περιθώριο πέντε ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το Ιράν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία.

Όπως ανέφερε, «αυτή τη φορά το Ιράν εννοεί σοβαρά», σημειώνοντας παράλληλα ότι «θέλουν να τακτοποιήσουν την κατάσταση».

«Έχουμε εξαλείψει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «μία ακόμη ευκαιρία» να τερματίσει τις απειλές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο κόσμος «θα είναι πολύ πιο ασφαλής σύντομα».

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πολύ καλές συζητήσεις» με την Τεχεράνη, οι οποίες ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ντόναλντ Τραμπ

