Τραμπ: Το Ιράν αποδέχθηκε τα περισσότερα από τα 15 σημεία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες το βράδυ πως θεωρεί ότι μπορεί να κλειστεί «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν, αφού όπως το βλέπει ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου είχε αποτέλεσμα να επέλθει «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ενώ οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου συνεχίζονται σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε βασικές παραμέτρους του σχεδίου και παρέδωσε φορτία πετρελαίου ως ένδειξη ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν ανταποκρίθηκε στα σημεία που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το έκαναν;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ιρανική πλευρά συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το αμερικανικό σχέδιο, σημειώνοντας πως η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προσθέσει και επιπλέον όρους.

«Συμφωνούν μαζί μας στο σχέδιο. Ζητήσαμε 15 πράγματα και, ως επί το πλείστον, θα ζητήσουμε και μερικά ακόμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει το νησί Χαργκ, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είπε στους FT: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό» σημείωσε.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, το de facto κλείσιμο του οποίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από το στενό του Χορμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.