Τραμπ: Θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό εάν δεν συμφωνήσουμε με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να κάνουν κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του προς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

