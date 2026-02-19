MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης: Μπορεί να έχουμε συμφωνία με το Ιράν εντός 10 ημερών – Αλλιώς θα συμβούν κακά πράγματα

THESTIVAL TEAM

Την ανάγκη μιας συμφωνίας με το Ιράν πολύ σύντομα, προκειμένου να μην συμβούν «κακά πράγματα» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στην εκτενή του ομιλία ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πολλές φορές πως το Ιράν «πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία», γιατί αλλιώς «κακά πράγματα θα συμβούν», αναφερόμενος προφανώς στο ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ.

«Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν έχουν πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σημείωσε μάλιστα πως χάρη στις δικές του ενέργειες και των συμμάχων του, το φθινόπωρο επιτεύχθηκε «ειρήνη στη Μέση Ανατολή» που πριν φάνταζε αδύνατη.

Παρουσιάζοντας το Συμβούλιο Ειρήνης ως το πιο «έγκριτο και λαμπερό» από τα συμβούλια που έχουν υπάρξει έως τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά σε μια σειρά από εστίες πολεμικών συγκρούσεων ανά τον κόσμο, που με τη δική του παρέμβαση έσβησαν και κατέληξαν σε συμφωνία.

Έκανε χιούμορ με το γεγονός ότι η επιτροπή των Νόμπελ δεν του απένειμε το βραβείο Ειρήνης και πρόσθεσε: «Δεν με νοιάζουν τα βραβεία, θέλω να σώζω ζωές».

«Έχω την ικανότητα να σταματώ πολέμους και θέλω να την αξιοποιήσω για να σώσω ζωές», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

