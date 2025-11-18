MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ σε δημοσιογράφο: Ησυχία γουρουνίτσα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του με μια δημοσιογράφο ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις και της είπε «ησυχία γουρουνίτσα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όταν η Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφος του Bloomberg, τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με την Telegraph. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την δημοσιογράφο με το δάχτυλό του και της είπε «ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καταφερθεί ξανά κατά δημοσιογράφου του Bloomberg. Συγκεκριμένα, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις έξω από το Air Force One και αφού τον διέκοψε δημοσιογράφος του είπε: «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος. Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν».

Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30

Πηγή: Protothema.gr

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Συντετριμμένος ο Σωκράτης Φάμμελος από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη – “Ήταν η ψυχή του κόμματος και των γραφείων μας”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς πέταξε τα κλοπιμαία από κατάστημα ρούχων στο κέντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στήνεται το χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Δικαστηρίων  – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Παραδόθηκε και συνελήφθη ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το φονικό στα Βορίζια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου – Το προτεινόμενο ωράριο από τον ΕΣΘ

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραμένει υπό κατάληψη το ΕΠΑΛ Βασιλικών