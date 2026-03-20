Τραμπ προς ΝΑΤΟ: “Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη”

Νέα «επίθεση» εναντίον του NATO εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αιχμηρή ανάρτηση στα social media, χαρακτηρίζοντας την Βορειοατλαντική Συμμαχία «δειλούς».

Τα κράτη – μέλη του NATO δεν απάντησαν θετικά στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχουν σε στρατιωτική ναυτική επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Με σημερινή (20.03.2026) ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δίχως τις ΗΠΑ, το NATO είναι «χάρτινη τίγρης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΓΡΗΣ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να εμποδίσουν την πυρηνική εξόπλιση του Ιράν.

Τώρα που ο αγώνας αυτός έχει ΚΕΡΔΗΘΕΊ στρατιωτικά, με ελάχιστο κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια απλή στρατιωτική επιχείρηση που αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βέροια: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 20χρονος που κατηγορείται για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στο 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki: Προγράμματα και δράσεις για τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γκιουλέκας από Αλεξανδρούπολη: Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα – Αν πάθει κάτι ο Έβρος, θα το πληρώσει όλη η χώρα

ΕΘΝΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δένδιας από Αυλώνα: Είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής, μιας διαφορετικής προσέγγισης και μιας διαφορετικής θητείας