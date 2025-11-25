Τραμπ: Πλησιάζουμε κοντά σε μια συμφωνία για την Ουκρανία

«Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και τονίζει πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.

Μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε για την Ουκρανία πως: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, θα το δούμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τον τερματισμό πολλών πολέμων σε παγκόσμιο επίπεδο και το γεγονός ότι περίμενε ότι η αποτροπή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα ήταν ευκολότερη από ό,τι τελικά αποδείχθηκε.