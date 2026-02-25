MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Φωτογραφία: NATO
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

