Τραμπ: Η Ουκρανία δεν επέδειξε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες των ΗΠΑ

Επίθεση εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της ουκρανικής ηγεσίας και της Ευρώπης την ώρα που στη Γενεύη είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Γενεύη με μια ουκρανική αντιπροσωπεία με την ελπίδα να καταγραφεί πρόοδος στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

