MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία: Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση

Φωτογραφία: NATO
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ωστόσο, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, ότι πλέον βρίσκεται στο δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της χώρας και στον κίνδυνο να χάσει η Ουκρανία τον βασικό της σύμμαχοο, δηλαδή τις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 44 λεπτά πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πρώην αντιδήμαρχος έστειλε επιχειρηματία στο νοσοκομείο για τα μάτια μιας γυναίκας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Προοδευτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα που δεν θρηνεί εργαζόμενους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή ενός 55χρονου άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τασούλας για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο: Τίμησε την Ελληνική Δημοκρατία με μία Προεδρία απαράμιλλη

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την έξαρση της γρίπης- Τα συμπτώματα του νέου στελέχους Κ