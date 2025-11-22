Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία: Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ωστόσο, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, ότι πλέον βρίσκεται στο δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της χώρας και στον κίνδυνο να χάσει η Ουκρανία τον βασικό της σύμμαχοο, δηλαδή τις ΗΠΑ.