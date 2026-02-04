Τραμπ για Σι Τζινπίνγκ: Η σχέση μας είναι εξαιρετική, στο επίκεντρο των συνομιλίων μας εμπόριο, Ιράν και Ουκρανία

Στην επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος, έκανε λόγο για μια «πολύ καλή» και ουσιαστική επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν σειρά σημαντικών θεμάτων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συνομιλία κάλυψε ζητήματα εμπορίου, στρατιωτικών θεμάτων, το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα τον Απρίλιο, το θέμα της Ταϊβάν, τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, τις εξελίξεις με το Ιράν, καθώς και τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο αύξησης των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη αναφορά στη σόγια, καθώς εξετάζεται η αύξηση των ποσοτήτων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο στα 20 εκατομμύρια τόνους, ενώ για την επόμενη χρονιά έχει ήδη συμφωνηθεί ποσότητα 25 εκατομμυρίων τόνων. Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη οι παραδόσεις κινητήρων αεροσκαφών και άλλα ζητήματα, τα οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «ιδιαίτερα θετικά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας όσο και η προσωπική του σχέση με τον Σι Τζινπίνγκ βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησής τους. Εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι τα επόμενα τρία χρόνια της προεδρίας του θα υπάρξουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα στις σχέσεις με την Κίνα και τον κινεζικό λαό.