Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει αιχμές για τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη μη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί «από τους περισσότερους “συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν» στον πόλεμο του Ιράν και λέει ότι «δεν εκπλήσσεται από την ενέργειά τους».

«Θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης», λέει.

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν «χρειάζονται» πλέον, ούτε επιθυμούν τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ.

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ», προσθέτει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τον Π. Κουκουλόπουλο ως αντικαταστάτη του Κωνσταντινόπουλου για αντιπρόεδρο της Βουλής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεξικανός αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του σε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο – Είχε νουντσάκου και σπρέι πιπεριού στις αποσκευές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ισόβια για ανθρωποκτονία με δόλο στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Συνάντηση Δημήτρη Κούβελα με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ: “Η Θεσσαλονίκη πρέπει να προχωρήσει ενωμένη για “νέα ΔΕΘ και Πάρκο στο κέντρο της πόλης”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Κάλλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά διπλωματική λύση για τα Στενά του Ορμούζ, απρόβλεπτες οι ΗΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εννέα ανήλικοι από 12 έως 16 ετών ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε σχολικές μονάδες στη Θέρμη