Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός

Με ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει αιχμές για τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη μη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί «από τους περισσότερους “συμμάχους” μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν» στον πόλεμο του Ιράν και λέει ότι «δεν εκπλήσσεται από την ενέργειά τους».

«Θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης», λέει.

Ο Τραμπ συνεχίζει λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν «χρειάζονται» πλέον, ούτε επιθυμούν τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ.

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ», προσθέτει.