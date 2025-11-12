Τραμπ για μήνυση στο BBC: Είναι υποχρέωσή μου να το κάνω – Εξαπάτησαν το κοινό

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δε φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει πίσω του την κόντρα με το BBC, και μάλιστα, σε ομιλία του τόνισε ότι έχει «υποχρέωση» το βρετανικό δίκτυο μετά τις κατηγορίες ότι αλλοίωσε μέρος της ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021 σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Τον εκνευρισμό του Aμερικανού προέδρου, δεν κατεύνασε η παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ζητεί 1 δις. δολάρια από το BBC.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η ομιλία του πριν την την εισβολή στο Καπιτώλιο «κακοποιήθηκε» από το BBC και ο τρόπος που παρουσιάστηκε «εξαπάτησε το κοινό».

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ τοποθετείται δημόσια για την υπόθεση, μετά την επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του στο BBC, απειλώντας με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 759 εκατομμύρια λίρες) αν το δίκτυο δεν αποσύρει το ντοκιμαντέρ, δεν ζητήσει συγγνώμη και δεν του καταβάλει αποζημίωση.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη, μιλώντας για «λάθος εκτίμηση» σχετικά με το μοντάζ, σχετικά με τις κατηγορίες για επιλεκτικό μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ ώστε να φαίνεται ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή The Ingraham Angle, ο Aμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προχωρήσει τελικά στην αγωγή. «Νομίζω πως πρέπει, ξέρετε, γιατί όχι; Εξαπάτησαν το κοινό και το έχουν παραδεχτεί», απάντησε.

«Άλλαξαν την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια υπέροχη, ήρεμη ομιλία – και την έκαναν να ακούγεται ακραία. Πραγματικά την παραποίησαν. Αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο», είπε στη συνέχεια.

Σχετικά με το εάν θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού δικτύου ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πως έχω υποχρέωση να το κάνω. Δεν μπορείς να επιτρέπεις σε ανθρώπους να κάνουν κάτι τέτοιο».

Η συνέντευξη του Τραμπ μαγνητοσκοπήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ωστόσο το τμήμα που αφορά το BBC δημοσιεύτηκε από το Fox News αργά το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμρβρίου.

Το BBC έλαβε την επιστολή των δικηγόρων του Τραμπ την Κυριακή. Στην επιστολή απαιτείται «πλήρης και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ, δημόσια συγγνώμη και «κατάλληλη αποζημίωση» προς τον Τραμπ για τη ζημιά που, όπως υποστηρίζει, υπέστη.

Η προθεσμία για την απάντηση του BBC λήγει την Παρασκευή στις 22:00 (ώρα Γκρίνουιτς) – 17:00 ώρα Ουάσιγκτον, αναφέριε το ίδιο το βρετανικό μέσο σε δημοσίευμά του.

Σε ανακοίνωσή του, το BBC ανέφερε ότι «θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω».

Ο Τραμπ έχει στραφεί ξανά νομικά κατά ΜΜΕ

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με νομικές ενέργειες και άλλα μεγάλα ΜΜΕ για τον τρόπο που καλύπτουν τη δράση του. Έχει ήδη έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τα δίκτυα CBS News και ABC News, λαμβάνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έχει επίσης επιδιώξει να κινηθεί νομικά εναντίον των New York Times.

Το επίμαχο μοντάζ του BBC εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, που προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του Νοεμβρίου 2024. Το ζήτημα, ωστόσο, προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν η εφημερίδα Daily Telegraph δημοσίευσε διαρροή εσωτερικού υπομνήματος του BBC.

Στο υπόμνημα, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Προτύπων του BBC εξέφραζε ανησυχίες ότι τμήμα της ομιλίας του Τραμπ είχε μονταριστεί με τρόπο που έδινε την εντύπωση πως ο τότε πρόεδρος προέτρεπε ρητά σε εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ είχε πει: «Θα περπατήσουμε ως το Καπιτώλιο και θα ενθαρρύνουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές μας».

Στο μονταρισμένο απόσπασμα που προβλήθηκε στο Panorama, όμως, ο Τραμπ ακούγεται να λέει: «Θα περπατήσουμε ως το Καπιτώλιο… και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε λυσσαλέα».

Συνολικά, στην ομιλία του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τις λέξεις «fight» ή «fighting» (μάχη ή θα παλέψουμε) 20 φορές, αν και όχι όλες στο συγκεκριμένο σημείο.

Το BBC, μετά την αποκάλυψη, έχει αναγνωρίσει ότι το απόσπασμα «θα μπορούσε να είχε παρουσιαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια».