Τραμπ: Δηλώνει ότι είναι κρίμα που δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα ότι δεν του «επιτρέπεται» να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ, η νιοστή νύξη που κάνει για το θέμα, το οποίο ενθουσιάζει τους υποστηρικτές του όσο τρομάζει τους αντιπάλους του.

«Η δημοτικότητά μου είναι στο υψηλότερο σημείο στις δημοσκοπήσεις. Και, γνωρίζετε, με βάση τα όσα έχω διαβάσει, πιστεύω ότι δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει (…) είναι κρίμα», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος την ώρα που κατευθυνόταν προς τη Νότια Κορέα.

Η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που υιοθετήθηκε το 1947, προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου έχει επιδείξει επανειλημμένα κόκκινα καπέλα με την επιγραφή «Τραμπ 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία. Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό τη Δευτέρα. «Θα είχα το δικαίωμα να το κάνω», αλλά «δεν θα το κάνω», υποσχέθηκε, ενώ εκτίμησε ότι «έχουμε πολλούς καταπληκτικούς ανθρώπους», κατάλληλους για τα πιο υψηλά αξιώματα.

Στο εσωτερικό του κόμματός του η ιδέα μιας τρίτης θητείας επανήλθε τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε χθες Τρίτη στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συνομίλησε με τον Τραμπ για το θέμα, αν και παραδέχθηκε ότι «δεν βλέπω τον τρόπο να γίνει αυτό».

«Θα τρελάνουμε την αριστερά»

«Ήταν μια ωραία περιπέτεια, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος γνωρίζει (…) τους περιορισμούς του Συντάγματος», εκτίμησε ο Τζόνσον.

«Δεν βλέπω τρόπο να τροποποιηθεί το Σύνταγμα επειδή χρειάζονται περίπου 10 χρόνια», εκτίμησε: «Θα χρειαστούν τα δύο τρίτα του Κογκρέσου και τα τρία τέταρτα των πολιτειών για να το επικυρώσουν», εξήγησε ο ίδιος.

Ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα ο Στιβ Μπάνον, ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, υπογράμμισε ότι «ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα», εξηγώντας ότι υπάρχει σχέδιο για να γίνει αυτό.

«Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές» στην 22η Τροπολογία, διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι «υπάρχει στρατηγική» η οποία θα αποκαλυφθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστό ότι δεν αποφεύγει τις προκλήσεις, αποφεύγει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Τον Μάιο είχε αναφερθεί ανοικτά στο σενάριο μιας τρίτης θητείας μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιωτικούς στη βάση αλ Ουντέιντ του Κατάρ.

Δηλώνοντας, όπως συνηθίζει, ότι εκείνος κέρδισε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και όχι ο Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ είχε πει: «Κερδίσαμε τρεις εκλογές, εντάξει; Και κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουμε μια τέταρτη, δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ».

Δέκα ημέρες νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε για ένα άλλο ζήτημα, είχε δηλώσει ότι δεν ξέρει αν πρέπει να σεβαστεί το Σύνταγμα, προκαλώντας την αντίδραση των νομικών και των πολιτικών του αντιπάλων.

Αναφερόμενος στο διαδικτυακό του κατάστημα, το οποίο πουλάει κόκκινα καπέλα και μπλουζάκια με την επιγραφή «Τραμπ 2028», χλεύασε την αντιπολίτευση η οποία τον κατηγορεί ότι περιφρονεί το κράτος δικαίου.

«Έχετε δει το νέο καπέλο; Το πιο καυτό καπέλο γράφει “Τραμπ 2028”, θα τρελάνουμε την αριστερά», είπε.