Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ισχυρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την ομιλία του στο Καπιτώλιο σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ «Για την κατάσταση του Εθνους» ήταν μαραθώνια, κράτησε μία ώρα και 50 λεπτά σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Όλοι περίμεναν τα όσα θα πει για το Ιράν την στιγμή μάλιστα που οι ΗΠΑ ενισχύουν συνεχώς την στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο. Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ γιορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Μιλώντας για το Ιράν υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις μυστικές λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο. Η προτίμησή μου είναι να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ήταν τα λόγια του.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε—παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο»

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

«Λυπηρή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Τρίτη την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (…) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.