Τραμπ: Χωρίς δασμούς, η οικονομία μας θα πάει κατά διαόλου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί να παραστεί στην ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του. «Δεν θέλω να κάνω τίποτα που να αποσπά την προσοχή από τη σημασία αυτής της απόφασης», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή στους δημοσιογράφους στο Air Force One. Δεν πρόκειται για τον ίδιο, αλλά για τη χώρα, εξήγησε. Δεν θέλει να τραβήξει περιττή προσοχή με την παρουσία του.

Η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο αφορά τη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών του Τραμπ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου. Το δικαστήριο είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ, επιβάλλοντας τους περισσότερους δασμούς, είχε υπερβεί τις εξουσίες του σύμφωνα με έναν νόμο του 1977, τον International Emergency Economic Powers Act. Την αγωγή είχαν ασκήσει διάφορες εταιρείες και δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν από μια κρίσιμη δικαστική ημερομηνία για τη νομιμότητα των δασμών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες για την αμερικανική οικονομία, σε περίπτωση που οι δασμοί ακυρωθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί τότε, ο Τραμπ απάντησε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS: «Νομίζω ότι η οικονομία μας θα υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά. Θα πάει κατά διαόλου». Οι δασμοί είναι «το πιο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει το Ανώτατο Δικαστήριο».