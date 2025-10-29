Τραμπ: Απέτρεψα έναν πιθανό πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν απειλώντας τις δύο χώρες με την επιβολή δασμών 250%

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε έναν πόλεμο ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν αυτό τον χρόνο απειλώντας αμφότερες τις χώρες με την επιβολή δασμών 250%–τους υψηλότερους που έχει αποφασίσει για οποιαδήποτε άλλη χώρα.

“Αν δείτε την Ινδία και το Πακιστάν…πήγαιναν προς τα εκεί. Καταρρίφθηκαν επτά αεροπλάνα. Στα αλήθεια πήγαιναν για πόλεμο”, δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec), στη Νότια Κορέα.

Οπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάλεσε τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τους ηγέτες του Πακιστάν για να τους προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα αναστείλει τις εμπορικές συναλλαγές και θα επιβάλει υπέρογκους δασμούς αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις που κλιμακώθηκαν για ένα διάστημα τον Μάιο.

“Είπα ότι θα επέβαλα δασμούς 250% στην κάθε χώρα, που σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ συναλλαγές…Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πεις ‘δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου’ “, είπε ο Τραμπ ενώ το κοινό χειροκροτούσε καθώς ο πρόεδρος αναφερόταν στην ομιλία του σε εμπορικές συμφωνίες με αρκετές ασιατικές χώρες.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν αναφερθεί και πάλι σε παρόμοιες προειδοποιήσεις προς αμφότερες τις χώρες για αναστολή των εμπορικών σχέσεων μαζί τους, στη διάρκεια της σύγκρουσής τους, ισχυρισμούς που η Ινδία έχει απορρίψει.

Τα υπουργεία Εξωτερικών Ινδίας και Πακιστάν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα να απαντήσουν σε αιτήματα να σχολιάσουν τις δηλώσεις Τραμπ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι ο Μόντι ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες τον Ιούνιο προσθέτοντας ότι καμία συνομιλία αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας ή με αμερικανική διαμεσολάβηση δεν σημειώθηκε στη διάρκεια της τετραήμερης σύγκρουσης.

Το Νέο Δελχί λέει ότι η απόφαση για τερματισμό των εχθροπραξιών ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν. Το Πακιστάν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον μεσολαβητικό ρόλο που ανέλαβε και τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης επειδή σταμάτησε τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές αρχικά αντιστάθηκαν στην έκκλησή του για εκεχειρία αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν.

“Και οι δύο είπαν ‘όχι, όχι, όχι, πρέπει να μας αφήσετε να συγκρουστούμε. Έπειτα κυριολεκτικά από δύο ημέρες, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ‘Κατανοούμε’ και σταμάτησαν τις εχθροπραξίες”, δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς έως και 50% επί συγκεκριμένων ινδικών αγαθών, περιλαμβανομένου ενός επιπλέον φόρου 25% από τις 27 Αυγούστου για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί, παρότι και οι δύο πλευρές συνομιλούν για την εξεύρεση εμπορικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει μειώσει τους δασμούς στο Πακιστάν στο 19% από 29% που ίσχυε αρχικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ