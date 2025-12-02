MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Βερολίνο: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ένα παιδί υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά του μετά από πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε ανατολικό τομέα του Βερολίνου, παρότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό από το φλεγόμενο κτίριο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το παιδί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου, όμως υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, διευκρίνισαν.

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν ως αυτό το στάδιο την ηλικία, ούτε το φύλο του παιδιού. Συγγενείς δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη επιτόπου.

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, πρόσθεσαν οι αρχές.

Πυροσβέστες ανέφεραν ότι η μονοκατοικία είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν έφθασαν στο σημείο — το ισόγειο και η οροφή του οικήματος καίγονταν. Η έρευνα για το παιδί ήταν δύσκολη, καθώς η ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό είχε ήδη καταστραφεί, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για να το βγάλουν έξω.

Στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες, που μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά ώρες αργότερα.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βερολίνο

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

