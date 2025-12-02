Τραγωδία στο Βερολίνο: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί

Ένα παιδί υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά του μετά από πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε ανατολικό τομέα του Βερολίνου, παρότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό από το φλεγόμενο κτίριο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το παιδί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου, όμως υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, διευκρίνισαν.

Heute Abend wurden Rettungs- und Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses nach #Mahlsdorf alarmiert. Ein Kind musste durch Rettungskräfte reanimiert werden, verstarb aber noch am Ort. Eine weitere Person wurde verletzt.

Die @Berliner_Fw hat den Brand gelöscht. Die… https://t.co/EyblsanLDs December 1, 2025

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν ως αυτό το στάδιο την ηλικία, ούτε το φύλο του παιδιού. Συγγενείς δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη επιτόπου.

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, πρόσθεσαν οι αρχές.

Πυροσβέστες ανέφεραν ότι η μονοκατοικία είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν έφθασαν στο σημείο — το ισόγειο και η οροφή του οικήματος καίγονταν. Η έρευνα για το παιδί ήταν δύσκολη, καθώς η ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό είχε ήδη καταστραφεί, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για να το βγάλουν έξω.

In einem Einfamilienhaus in Mahlsdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brennt es „in voller Ausdehnung“. Ein Kind konnte nicht gerettet werden. https://t.co/kmzFDRuzS9 — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) December 1, 2025

Στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες, που μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά ώρες αργότερα.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ