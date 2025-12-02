Τραγωδία στην Ινδονησία: 631 νεκροί και ένα εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε ακόμη βαρύτερος.

Οι νεκροί έφτασαν τους 631, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

The moments when a flash flood in Lubuk Minturun, Padang City, West Sumatra, Indonesia, rapidly and forcefully inundated homes and roads on Thursday.



The death toll from the recent disaster in Indonesia has reached 604, with 464 people still missing. – Reuters. pic.twitter.com/iVrCWRzMex — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 1, 2025

This is absolutely heart-breaking! You could easily mistake it for the aftermath of a tsunami. 💔🇮🇩



At least 442 people are now confirmed dead after the devastating floods and landslides that hit Sumatra.



📍 Huta Garoga, North Sumatra, Indonesia



📹 Emis Iswandi Hutasuhut pic.twitter.com/SViUEk6Cx1 November 30, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ