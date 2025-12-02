MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 631 νεκροί και ένα εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες

THESTIVAL TEAM

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε ακόμη βαρύτερος.

Οι νεκροί έφτασαν τους 631, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

