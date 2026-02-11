Τουρκία: Κρατούμενος πήρε άδεια και σκότωσε τη μητέρα του, την πρώην σύζυγό του και την 8χρονη κόρη του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία το τριπλό έγκλημα με δράστη έναν 35χρονο άνδρα και θύματα τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο 35χρονος Ρετζέπ Τσενγκίζ πήρε άδεια 11 ημερών από τη φυλακή όπου βρισκόταν εκτίοντας ποινή για απάτη και πήγε στο σπίτι της μητέρας του, Αζίζ, στην Άγκυρα.

Μια διαφωνία τους ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει το μακελειό που θα ακολουθούσε. Σκότωσε αρχικά την 57χρονη και εν συνεχεία την 8χρονη κόρη του, έβαλε τα πτώματά τους στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

Μεταμφιέστηκε σε ταχυδρόμο, της χτύπησε το κουδούνι και τη δολοφόνησε στην είσοδο του κτιρίου, προτού αυτοπυροβοληθεί και βάλει τέλος και στη δική του ζωή.

ANKARA'DA AİLE KATLİAMI



🔻 Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) öldürdü.



🔻 Ardından annesi ve kızının cansız bedenini arabaya koyarak kurye kılığına girip aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi… pic.twitter.com/9ffS4AHlp1 February 9, 2026

Η τριπλή αυτή δολοφονία έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη σε μια περίοδο που η Τουρκία μαστίζεται από πολλές γυναικοκτονίες.

Και ο λόγος που επικρατεί οργή είναι ότι μόνο πέρσι, έξι γυναίκες δολοφονήθηκαν από κρατούμενους που είτε δραπέτευσαν είτε εξασφάλισαν άδεια και κανείς από την κυβέρνηση Ερντογάν δεν ανέλαβε την ευθύνη ή κρίθηκε υπεύθυνος.

