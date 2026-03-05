Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι από τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας ανοιχτά της Σρι Λάνκα – Δείτε βίντεο

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε την ιρανική φρεγάτα Iris Dena στον Ινδικό Ωκεανό, προκαλώντας σοβαρές απώλειες με τουλάχιστον 87 νεκρούς και 61 αγνοούμενους. Η επίθεση, που εκδηλώθηκε σε διεθνή ύδατα κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα, φέρνει το Ιράν αντιμέτωπο με την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού πλοίου.

Η αμερικανική επίθεση και οι δηλώσεις του Πενταγώνου

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση στο Iris Dena πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποίησε τορπίλη για να βυθίσει το ιρανικό πλοίο. Ο Χέγκεθ τόνισε ότι το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο εκτέλεσε την αποστολή του και το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», τονίζοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να «ελέγχουν τη μοίρα τους» στην περιοχή.

Ο Χέγκεθ πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο και τόνισε πως η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, καταγγέλλοντας το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Ένα βίντεο του Πενταγώνου που φέρεται να έχει καταγράψει την επίθεση έδειξε το πολεμικό πλοίο να χτυπιέται από μια τεράστια έκρηξη που ανατίναξε το πίσω μέρος του σκάφους, το ανέβασε από το νερό και το έκανε να αρχίσει να βυθίζεται από την πρύμνη.

Το ιρανικό πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της άσκησης.

Αναφορά των Σριλανκέζικων Αρχών και ανθρωπιστική κρίση

Οι αρχές της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το Iris Dena, το οποίο συμμετείχε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Ινδία, δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και βυθίστηκε περίπου 40 χλμ ανοιχτά των ακτών της.

Από τα 180 άτομα του πληρώματος, 32 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην πόλη Γκάλε, ενώ 87 σοροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Περίπου 61 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες ανέφεραν ότι το πλοίο είχε στείλει σήμα κινδύνου πριν βυθιστεί, αλλά δεν υπήρξαν άλλες πληροφορίες για την ακριβή θέση του πλοίου την ώρα της επίθεσης.

Η αντίδραση του Σρι Λάνκα και η διεθνής αντίκτυπος

Η Σρι Λάνκα, η οποία παρέμεινε ουδέτερη στη σύγκρουση, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της χώρας και η στρατιωτική της δύναμη προχώρησε άμεσα σε διασώσεις.

Η Σρι Λάνκα έχει καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν σύνεση και να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Η χώρα επεσήμανε επίσης την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια για τους επιζώντες και τα θύματα της επίθεσης.

Η βύθιση της φρεγάτας Iris Dena έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η ένταση στον Κόλπο του Ομάν και τα γύρω ύδατα συνεχώς αυξάνεται, με το Ιράν να ανταποκρίνεται με δικές του επιθέσεις, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Πηγή: protothema.gr