Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στο Πακιστάν σε βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, με επεισόδια έξω από αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας σε πολλές πόλεις.

Στο Καράτσι, εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της πόλης, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν έως το βράδυ της Κυριακής.

Νοσοκομειακές πηγές εν γνώσει του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι τουλάχιστον εννέα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαδηλωτές να σκαρφαλώνουν στον τοίχο του περιβόλου της διπλωματικής εγκατάστασης, να σπάνε παράθυρα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, να δηλώνουν πρόθεση να πυρπολήσουν το κτίριο πριν από την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Marine Security Guards opened fire.

22 protesters killed.



120+ injured across related clashes nationwide.



No U.S. casualties reported.

Οι αρχές της επαρχίας Σιντ, στην οποία υπάγεται το Καράτσι, ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για τα αιματηρά επεισόδια.

Συγκρούσεις και σε άλλες πόλεις

Στην πόλη Γκίλγκιτ, στο βόρειο Πακιστάν, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ενώ καταγράφηκαν και πολλοί τραυματισμοί, σύμφωνα με εργαζόμενο στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, τον Ζαχίρ Σα, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Early protest erupt in Islamabad, Pakistan, after the Death of Ali Khamenei. Mobilizations have taken place to repudiate this assassination and demanding the breaking off of relations with the State of Israel.

Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, περίπου 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ. Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Σκαρντού, επίσης στο βόρειο τμήμα της χώρας, διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη, στο ανατολικό Πακιστάν.

Δηλώσεις Σαμπάζ Σαρίφ και αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου. «Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης (…) και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για την μάρτυρα Αλί Χαμενεΐ», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, διαδηλώτρια ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι ηγέτες μας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από λακέδες των ΗΠΑ», προσθέτοντας πως «το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας».

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους τους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Σαρίφ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών που διεξάγονται από το Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.