Το σχέδιο για την Ουκρανία συντάχθηκε από τις ΗΠΑ, επιμένει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα συντάχτηκε όντως από τις ΗΠΑ και δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν αμερικανοί γερουσιαστές.

«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.

Οι γερουσιαστές αυτοί σημείωσαν ότι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

«Ο υπουργός Ρούμπιο μας τηλεφώνησε το απόγευμα. Νομίζω πως μας εξήγησε πολύ καθαρά ότι γίναμε αποδέκτες πρότασης που διαβιβάστηκε από έναν από τους αντιπροσώπους μας. Δεν πρόκειται για δική μας σύσταση. Δεν πρόκειται για δικό μας σχέδιο ειρήνης», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Ράουντς.

Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Γενεύη, μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το σχέδιο των 28 σημείων.

Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε από διάφορα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του AFP, επαναλαμβάνει αξιώσεις-κλειδιά της Μόσχας, ιδίως την εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, τη μείωση του μεγέθους του στρατού της, την οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO. Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον κ. Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.

Ωστόσο χθες ο ρεπουμπλικάνος απάντησε μονολεκτικά «όχι» όταν του τέθηκε η ερώτηση αν το σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης είναι η «τελευταία προσφορά» της Ουάσιγκτον.

«Προσπαθούμε να τερματίσουμε» τον πόλεμο, «με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώσει» η σύρραξη, που γενικεύτηκε με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022, επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.