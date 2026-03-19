Το Reuters καταγράφει την επιστροφή Ελλήνων από τον Κόλπο στην Αθήνα μαζί με τα κατοικίδιά τους

Με ανακούφιση, χαμόγελα και τα κατοικίδιά τους στην αγκαλιά έφτασαν στην Αθήνα Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από χώρες του Κόλπου με ειδική πτήση, η οποία οργανώθηκε ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί με τους σκύλους και τις γάτες τους, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας στις αερομεταφορές της περιοχής.

Η πτήση από το Αμπού Ντάμπι προσγειώθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 18 Μαρτίου, μεταφέροντας περίπου 100 Έλληνες πολίτες και συνολικά 45 κατοικίδια, από τα οποία τα 42 ταξίδεψαν στην καμπίνα του αεροσκάφους μαζί με τους ιδιοκτήτες τους και τα υπόλοιπα τρία στον χώρο αποσκευών.

Οι εικόνες από την άφιξη στο αεροδρόμιο ήταν χαρακτηριστικές: σκυλιά πάνω σε αποσκευές, γάτες σε τσάντες μεταφοράς, επιβάτες να κρατούν σφιχτά τα ζώα τους στην αγκαλιά και να μιλούν για την ανακούφιση της επιστροφής έπειτα από ημέρες αγωνίας.

«Νιώθω χαρά, δεν έχω ξανανιώσει τόση χαρά που επιστρέφω στην Αθήνα. Είναι ανακούφιση, είναι ευτυχία. Νομίζω σήμερα, μετά από 19 ημέρες, θα κοιμηθώ επιτέλους», δήλωσε η επιβάτιδα Δανάη Κουκουλομάτη.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η μαρτυρία της 34χρονης Ορνέλα Κοτζάι, η οποία τόνισε ότι η προσπάθεια να μεταφερθούν και τα κατοικίδια ήταν για τους ίδιους αδιαπραγμάτευτη. «Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φέρουμε τα κατοικίδιά μας εδώ, δεν θέλαμε να τα αφήσουμε πίσω, με όλα αυτά που ακούγονται. Γενικά δεν αφήνουμε πίσω τα κατοικίδιά μας», είπε.

Όσοι βρέθηκαν στην πτήση περιέγραψαν την εμπειρία ως πολύ πιο ήρεμη και απλή απ’ όσο ίσως θα περίμενε κανείς. Η 33χρονη Νίκη Ταχιάου, κρατώντας τον σκύλο της στην αγκαλιά, είπε ότι «ήταν πραγματικά σαν οποιαδήποτε άλλη πτήση, δεν τα άκουγες καθόλου, όλα κοιμούνταν», προσθέτοντας ότι εκ των υστέρων η διαδικασία έμοιαζε τόσο απλή, ώστε εύλογα γεννήθηκε το ερώτημα γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα κάτι αντίστοιχο.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο 66χρονος Γιώργος Σημερής, ο οποίος περιέγραψε το ταξίδι ως «φανταστικό», λέγοντας ότι κατά τη διάρκειά του ήταν σαν να μην υπήρχαν καν τα ζώα μέσα στο αεροσκάφος.

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν η πρώτη που οργανώθηκε ειδικά ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί επιβάτες και κατοικίδια, καθώς από την έναρξη της κρίσης στην περιοχή η Ελλάδα έχει επαναπατρίσει εκατοντάδες πολίτες από χώρες του Κόλπου, όπου πολλοί ζουν και εργάζονται μαζί με τις οικογένειές τους.

Η αναστάτωση στις αερομεταφορές, με ακυρώσεις, αλλαγές δρομολογίων και καθυστερήσεις, έχει ενταθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, επηρεάζοντας συνολικά την περιοχή και δυσκολεύοντας την απομάκρυνση πολιτών.

Στον συντονισμό της επιχείρησης συμμετείχε και η Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών. Ο διευθυντής της, Νικόλαος Χρυσάκης, υπογράμμισε ότι «τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, είναι μέλη της οικογένειάς μας», σημειώνοντας ότι η προσπάθεια οργανώθηκε ώστε άνθρωποι και ζώα να φτάσουν με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Για πολλούς από τους επιβάτες, η επιστροφή δεν είχε σημασία μόνο επειδή ολοκληρώθηκε ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά επειδή ολοκληρώθηκε χωρίς να χρειαστεί να αποχωριστούν τα ζώα τους. Και αυτό, όπως έδειχναν οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Αθήνας, ήταν ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι αυτής της άφιξης.