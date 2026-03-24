Το πετρέλαιο ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν κατά 10% και πλέον μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν -την οποία διέψευσε η Τεχεράνη, ανεβαίνουν ξανά: αυτή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 4,11%, στα 91,75 δολάρια, περί τις 04:20 (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 3,89% στα 103,83 δολάρια.