Το Πεντάγωνο στέλνει 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή – “Απίθανο οι Ιρανοί να εξεγερθούν εναντίον του καθεστώτος”, λέει ο Τραμπ

Το Πεντάγωνο έδωσε το «πράσινο φως» για την αποστολή 5.000 πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αναμένεται να μην τελειώσει σύντομα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε αίτημα της Centcom για την αποστολή τμήματος μιας ομάδας αμφίβιας ετοιμότητας και μιας συνοδευτικής εκστρατευτικής μονάδας πεζοναυτών.

Η The Wall Street Journal έγραψε ότι πέρα από τη μονάδα των πεζοναυτών, θα αποσταλούν και πολεμικά πλοία, ενισχύοντας την παρουσία του αμερικανικού στόλου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραπάνω εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι είναι απίθανο οι Ιρανοί να εξεγερθούν σύντομα εναντίον του καθεστώτος.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox Radio έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, όμως άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αντίρρηση σε αυτό.

«Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει: «Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Brian Kilmeade Show», σε ύφος που άφηνε να εννοηθεί πως δεν τον προσβάλλει η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.

