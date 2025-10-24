MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το Κρεμλίνο απαντά στις νέες κυρώσεις ΗΠΑ-ΕΕ: Θα δράσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντά μας

THESTIVAL TEAM

Η Ρωσία αναλύει τις πρόσφατες δυτικές κυρώσεις, και θα δράσει σύμφωνα με τα συμφέροντά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτήν τη στιγμή, αναλύουμε τις κυρώσεις που μόλις προσδιορίστηκαν και ανακοινώθηκαν και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», σημείωσε ο Πεσκόφ.

«Αυτό είναι το βασικό στις ενέργειές μας. Δρούμε πρωτίστως όχι εναντίον κάποιου άλλου, δρούμε προς όφελός μας. Αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν αυτήν την εβδομάδα κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft, και οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν 19η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, στην οποία περιλαμβάνεται απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κοινή τους επιθυμία για εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών.

Σύμφωνα επίσης με το Κρεμλίνο, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης σχετικά με την επιθυμία τους για την υλοποίηση κοινών ενεργειακών και μεταφορικών και εφοδιαστικών σχεδίων.

Κρεμλίνο Ντμίτρι Πεσκόφ

