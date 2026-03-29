MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν θέλει τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Κίνας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιράν επιδιώκει τη συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας για να διασφαλίσει ότι η πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός δεν είναι στρατηγική παραπλάνησης

Παράλληλα, το Ισραήλ σχεδιάζει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Channel 12, να ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφέρουν μέρος των βάσεών τους στην περιοχή στο έδαφός του και να ιδρύσουν νέες βάσεις στη χώρα μετά τη λήξη του τρέχοντος πολέμου.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να «αναδιαμορφώσουν τον χάρτη» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ήδη ενεργές στην περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας

Εντολή επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο έδωσε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει περαιτέρω μια «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για ολόκληρη την περιοχή και πραγματοποιεί χερσαία εισβολή, κατεδαφίζοντας σπίτια και υποδομές.

«Μόλις έδωσα εντολή να επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του στρατού στο Σαφέντ.

Είπε, επίσης, ότι η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης ασφαλείας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια των μαχών στο νότιο Λίβανο.

Σημειώνεται ότι οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

ΗΠΑ Ιράν Κίνα Μέση Ανατολή Ρωσία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

