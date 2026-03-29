Το Ιράν θέλει τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Κίνας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Ιράν επιδιώκει τη συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας για να διασφαλίσει ότι η πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός δεν είναι στρατηγική παραπλάνησης

Παράλληλα, το Ισραήλ σχεδιάζει, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλείται το Channel 12, να ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφέρουν μέρος των βάσεών τους στην περιοχή στο έδαφός του και να ιδρύσουν νέες βάσεις στη χώρα μετά τη λήξη του τρέχοντος πολέμου.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα τους δώσει την ευκαιρία να «αναδιαμορφώσουν τον χάρτη» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ήδη ενεργές στην περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας

Εντολή επέκταση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο έδωσε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει περαιτέρω μια «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για ολόκληρη την περιοχή και πραγματοποιεί χερσαία εισβολή, κατεδαφίζοντας σπίτια και υποδομές.

«Μόλις έδωσα εντολή να επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του στρατού στο Σαφέντ.

Είπε, επίσης, ότι η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης ασφαλείας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο κατά τη διάρκεια των μαχών στο νότιο Λίβανο.

Σημειώνεται ότι οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.