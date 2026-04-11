Το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2028 εξετάζει η Κάμαλα Χάρις

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία το 2028, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης για τα πολιτικά δικαιώματα, National Action Network, στη Νέα Υόρκη.

Η Χάρις συμμετείχε σε εκδήλωση της National Action Network, οργάνωσης για τα πολιτικά δικαιώματα που ιδρύθηκε από τον αιδεσιμότατο Αλ Σάρπτον, όπου ρωτήθηκε ευθέως από τον ίδιο αν σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία. Απαντώντας μπροστά στο κοινό που παρευρέθηκε στη Νέα Υόρκη, η πρώην αντιπρόεδρος δήλωσε: «Ίσως, ίσως. Το σκέφτομαι, το σκέφτομαι», προκαλώντας επευφημίες από τους παριστάμενους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας με γνώμονα το ποιος θα μπορούσε το 2028 να επιτελέσει καλύτερα το έργο του προέδρου «για τον αμερικανικό λαό».

🚨‼️Harris on running again in 2028:



I might.



I'm considering it.

Ζητούνται… νέα πρόσωπα

Η Χάρις, η οποία υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικράτησε τόσο στη λαϊκή ψήφο όσο και στο Σώμα των Εκλεκτόρων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει γερουσιαστής των ΗΠΑ, καθώς και γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, μεταξύ άλλων αξιωμάτων. Είχε επίσης θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2020, χωρίς επιτυχία.



Μια πιθανή υποψηφιότητα της Χάρις το 2028 ενδέχεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μέρος των ψηφοφόρων επιθυμεί την ανάδειξη νέων προσώπων στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά την ήττα της από τον Τραμπ το 2024.



Στο συνέδριο της National Action Network συμμετείχαν επίσης αρκετές προσωπικότητες που θεωρούνται πιθανοί μελλοντικοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ και ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ, καθώς και άλλοι πολιτικοί.