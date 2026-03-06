MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Το ειρωνικό εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον Ντόναλντ Τραμπ: “Make Iran Great Again”

THESTIVAL TEAM

Στάζει φαρμάκι για τον Ντόναλντ Τραμπ το περιοδικό TIMΕ, παραφράζοντας το προεκλογικό του σύνθημα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Το ιστορικό περιοδικό TIME έχει βγει με εξώφυλλο «Make Iran Great Again», μια παραλλαγή του συνθήματος «Make America Great Again» το οποίο είχε κάνει σημαία ο Ντόναλντ Τραμπ και επανεκλέγει πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αν και το περιοδικό έχει ιστορία στα πρωτότυπα εξώφυλλα, η συγκεκριμένη εικόνα συμπυκνώνει τη σφραγίδα της «νέας εποχής» Τραμπ και της εξωτερικής του πολιτικής που ακολουθεί από τότε που επανήλθε στην εξουσία.

Το εξώφυλλο σχολιάζει καυστικά την ιδέα ότι για να γίνουν αυτές οι χώρες «μεγάλες ξανά», πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι τρέχουσες δομές τους (το καθεστώς της Τεχεράνης, η επιρροή του Άσαντ κ.λπ.), η ενσάρκωση της οικονομικής θεωρίας του «Δημιουργικού Χάους».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους πολέμους, όχι να τους ξεκινήσει. Αντ’ αυτού, έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη με ολοένα και πιο ιλιγγιώδεις τρόπους. Κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει τόσες πολλές επιθέσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ έχει εγκρίνει επιθέσεις σε οκτώ έθνη, τρία από τα οποία δεν έχουν ποτέ στοχοποιηθεί άμεσα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μόνο το 2025, ενέκρινε περισσότερες μεμονωμένες αεροπορικές επιδρομές από ό,τι ο προκάτοχός του σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Ντόναλντ Τραμπ



