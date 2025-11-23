MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Tζόρτζια Μελόνι

Φωτογραφία: World Economic Forum
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ ανέφερε πως τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομόλογό, του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό του για την Ουκρανία.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Τάσος Τρύφωνος: Μια φορά είχα νιώσει άσχημα για τη συμπεριφορά μου σε παίκτη του Αδύναμου Κρίκου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ Άρης: Εξόφλησε οριστικά τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιταλία: Συνάντηση Μελόνι – Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης G20

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 13 ώρες πριν

“Το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup να γίνει θεσμός για τη Θεσσαλονίκη”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 12 ώρες πριν

Πέφτει η αυλαία σήμερα για το “Open Jazz Festival” στο λιμάνι Θεσσαλονίκης