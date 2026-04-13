Θρίαμβος Μαγιάρ επί του Όρμπαν στην Ουγγαρία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια

Η 16ετής κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία έφτασε στο τέλος της με τον ίδιο να παραδέχεται την ήττα του στις εκλογές από τον αντίπαλό του Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος εξασφάλισε 138 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών, μια πλειοψηφία που θα του δώσει ευρείες εξουσίες για να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα, το Politico επιχείρησε να καταγράψει ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν και ποιοι αυτοί που χάνουν μετά το ιστορικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία.

Οι κερδισμένοι

Πρώτοι κερδισμένοι, σύμφωνα με το Politico, είναι οι ηγέτες της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα. «Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν πλέον να αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο ανυποχώρητους ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο του σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία» γράφει το Politico.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο Όρμπαν ήταν επίσης ένας από τους πιο έντονους επικριτές των Βρυξελλών, ενισχύοντας τον ευρωσκεπτικισμό, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της ΕΕ.

Κερδισμένοι κατά το Politico εν μέρει και οι Ουκρανοί καθώς μόνο φέτος ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας άσκησε βέτο σε δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ το Κίεβο χρειάζεται τη χρηματοδότηση για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Μάγιαρ δηλώνοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει καλές σχέσεις και είναι έτοιμη για συνεργασία, ωστόσο ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην αποστολή ουγγρικών όπλων ή χρημάτων στην Ουκρανία καθώς στην ταχεία ένταξή της χώρας στην ΕΕ.

Τρίτοι κερδισμένοι οι νέοι της Ουγγαρίας, καθώς προ των εκλογών τα 2/3 των Ούγγρων κάτω των 30 ετών ήθελαν την αποχώρηση του Όρμπαν. Ενδεικτικό είναι, επίσης, ότι στα πανηγύρια στους δρόμους της Βουδαπέστης μετά τη νίκη του Μαγιάρ πρωταγωνίστησαν οι νέοι, καθώς αρκετοί εξ αυτών έλεγαν ότι θα έφευγαν από τη χώρα αν ο Όρμπαν επανεκλεγόταν.

Στην ομάδα των κερδισμένων και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι επί Όρμπαν αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός είχε θέσει υπό έλεγχο το 80% των μέσων ενημέρωσης. Οι γιατροί αναμένεται, επίσης, να ωφεληθούν, καθώς ο Μάγιαρ υποσχέθηκε αύξηση δημόσιων δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως στον τομέα της υγείας.

Οι χαμένοι

Μεγάλοι χαμένοι κατά το Politico οι Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον Όρμπαν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε υποστηρίξει επανειλημμένα. Ωστόσο, η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, που χάνει έναν βασικό σύμμαχο στην Ευρώπη.

Στην τάξη των χαμένων και επιχειρηματίες και think tanks που είχαν στηρίξει το κόμμα του Όρμπαν (Fidesz) καθώς κινδυνεύουν να χάσουν χρηματοδότηση και προνομιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Προεκλογικά ο Μάγιαρ είχε δηλώσει ότι θα δημιουργήσει μηχανισμό για την ανάκτηση του δημόσιου πλούτου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μαζί με τον Τραμπ, έναν σημαντικό σύμμαχο μέσα στους κόλπους της ΕΕ έχασε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς δεκάδες δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα επισήμαιναν τις στενές επαφές Ουγγαρίας-Ρωσίας ακόμη και σε επίπεδο ανταλλαγής κρίσιμων πληροφοριών.

Η ήττα του Όρμπαν, γράφει το Politico, αποτελεί πλήγμα για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα, όπως το κόμμα της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και το Vox στην Ισπανία ενώ σύμμαχο στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες χάνει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

