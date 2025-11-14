MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Θραύσματα ουκρανικών drones έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό Νοβοβορόνεζ, λέει η Ρωσία

|
THESTIVAL TEAM

Θραύσματα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έπληξαν χθες, Πέμπτη, τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, διακόπτοντας για λίγο τη λειτουργία του, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

«Περίπου οκτώ drones κατευθύνθηκαν, γι΄αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, προς τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ», δήλωσε ο Αλεξέι Λικατσόφ σε συνέντευξη Τύπου. Τα drones καταρρίφθηκαν είπε, αλλά «μερικά συντρίμμια θραύσματα και προκάλεσαν ζημιές στον γενικό μηχανισμό διανομής», πρόσθεσε.

«Για προληπτικούς λόγους, τρεις μονάδες του σταθμού (…) αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο και η ικανότητά τους μειώθηκε κάτω από το 50%», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης επέτρεψαν στη συνέχεια τη γρήγορη επανάληψη της παραγωγής στον σταθμό με πλήρη ισχύ.

Ο σταθμός του Νοβοβορόνεζ βρίσκεται απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Λάρισα: Το φουλάρι μπλέχτηκε στο μηχάνημα και μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για την 49χρονη – Φωτογραφία ντοκουμέντο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

“Νίκη”: Η κυβέρνηση να δώσει άμεσες και δραστικές λύσεις στην εκκαθάριση των οφειλών προς τους ιδιώτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Λαζαρίδης: Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλεται για απάτη εκατομμυρίων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Στις φυλακές Γρεβενών μεταφέρθηκε ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσιάρας: Αντιμετώπιση των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Αν έκαναν πρόταση σε κάποιον άλλον για το Shopping Star και δε μου το έλεγαν, θα με ενοχλούσε”