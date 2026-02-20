Τέλος το κρέας αλόγου στην Ιταλία: Ιστορικό σοκ για τη διάσημη κουζίνα της

Η Ιταλία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στη σχέση της με το άλογο, καθώς ένα νέο νομοσχέδιο προβλέπει ουσιαστικά την απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος αλόγου στη χώρα, επαναπροσδιορίζοντας τα ιπποειδή – άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια – ως «κατοικίδια» και όχι ως ζώα εκτροφής για σφαγή.

Το σχέδιο νόμου, που έχει συνταχθεί από τη βουλευτή Μικέλα Βιτόρια Μπραμπίλα του κόμματος Noi Moderati, μέλους του κυβερνητικού συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι, στηρίζεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να εγκριθεί από το ιταλικό κοινοβούλιο.

Αν περάσει, θα επιβάλλει ποινές φυλάκισης έως τριών ετών και πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ για τη σφαγή ιπποειδών, καθιστώντας την Ιταλία μία από τις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές χώρες ως προς την προστασία αυτών των ζώων.



Η Ιταλία, το άλογο και η σύγκρουση παράδοσης – ηθικής

Το κρέας αλόγου αποτελεί παραδοσιακό πιάτο της κουζίνας σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, από την Πούλια και την Καμπανία μέχρι τη Σικελία, τη Λομβαρδία, το Βένετο και την Εμίλια-Ρομάνια. Παρότι η κατανάλωση έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, η Ιταλία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και καταναλωτές κρέατος αλόγου στην Ευρώπη, με το νομοσχέδιο να αγγίζει τον πυρήνα μιας μακρόχρονης γαστρονομικής ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρώμη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ιστορική «κουλτούρα του αλόγου στο πιάτο» και στη σύγχρονη ευαισθησία για τα δικαιώματα και την ευζωία των ζώων, που ενισχύεται σταθερά στην ιταλική κοινωνία.

Η Μπραμπίλα, που είναι επίσης πρόεδρος φιλοζωικής οργάνωσης, μιλά για μια «πολιτισμική επανάσταση» που, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές της πλειονότητας των Ιταλών. Υπενθυμίζει ότι στον αγγλοσαξονικό κόσμο η ιδέα να φάει κανείς κρέας αλόγου θεωρείται σχεδόν αδιανόητη, την ώρα που στην Ιταλία «το είδος έχει κυριολεκτικά εξαντληθεί μέχρι το κόκαλο», καλώντας τους πολίτες να δουν τα άλογα ως «φίλους» και όχι ως τροφή. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο συνοδεύεται από υποχρεωτικό microchipping για όλα τα ιπποειδή, εθνικό σύστημα παρακολούθησης αλλά και ειδικό ταμείο 6 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.



Άλογο στην Ιταλία: Πολιτική κόντρα πάνω από την κατσαρόλα

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν βρίσκει όλους σύμφωνους, ακόμη και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στέλεχος της Λέγκας, Τζαν Μάρκο Τζεντινάιο, προειδοποιεί ότι η πλήρης απαγόρευση κατανάλωσης κρέατος αλόγου σημαίνει «διαγραφή ενός κομματιού της ιστορίας της ιταλικής κουζίνας», η οποία μόλις τον Δεκέμβριο εντάχθηκε στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υποστηρίζει ότι από τα στιφάδα αλόγου στη Βερόνα και το Σαλέντο μέχρι τους κεφτέδες αλόγου στην Κατάνια, πολλές περιοχές κινδυνεύουν να χάσουν στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ντάριο Νταμιανί από τη Forza Italia εκφράζει φόβους για σοβαρό πλήγμα στην «παραδοσιακή οικονομική αλυσίδα» γύρω από το κρέας αλόγου, προειδοποιώντας για απώλειες θέσεων εργασίας και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτή την αγορά. Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι η κοινωνία έχει ήδη προχωρήσει: σε περσινή έρευνα, το 83% των Ιταλών δήλωσε ότι δεν τρώει κρέας αλόγου, ενώ μόνο το 17% ανέφερε ότι το καταναλώνει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, καταγράφοντας σαφή στροφή προς μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για τα ιπποειδή, σύμφωνα με τον Guardian.

Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί, η Ιταλία θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς βλέπει πλέον το άλογο: όχι ως συστατικό μιας παραδοσιακής σάλτσας, αλλά ως ζώο συντροφιάς, σύμβολο μιας νέας εποχής για την ευζωία των ζώων στο τραπέζι των Ευρωπαίων.

