ΔΙΕΘΝΗ

Συρία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες μετά από έκρηξη σε αποθήκη όπλων – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σημειώνεται πως τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.

Συρία

