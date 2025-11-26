Συρία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες μετά από έκρηξη σε αποθήκη όπλων – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Absolutely massive explosion has just gone off at a weapons depot in Idlib, Syria pic.twitter.com/W3FeRCcs9Q November 26, 2025

Σημειώνεται πως τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.