Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου στο Τενεσί – Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στο Τενεσί των ΗΠΑ, όπου ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη το Σάββατο ανατολικά του Νάσβιλ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλα δύο μέλη, σύμφωνα με τις αρχές. Την ώρα του δυστυχήματος δεν υπήρχαν ασθενείς στο ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο Vanderbilt LifeFlight συνετρίβη γύρω στις 13:45 μ.μ. (τοπική ώρα) σε ένα χωράφι ανατολικά του Νάσβιλ, περίπου 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Νάσβιλ, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γουίλσον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Τα δύο τραυματισμένα μέλη του πληρώματος νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Vanderbilt στο Νάσβιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Vanderbilt LifeFlight.

«Τα συλλυπητήριά μας και η βαθιά μας συμπαράσταση πηγαίνουν στους συναδέλφους μας της Vanderbilt LifeFlight, τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ελικόπτερο, ένα Airbus EC130T2, κατασκευάστηκε το 2015, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων FlightAware και Flightradar24, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στις 13:33 και πέταξε για οκτώ λεπτά πριν συντριβεί.