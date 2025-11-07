Συνάντηση Τραμπ με Όρμπαν στον Λευκό Οίκο – Θα συζητήσουν για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει σήμερα συνομιλίες με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τις χώρες να απεξαρτητοποιηθούν από αυτό.

Ο Ορμπάν, επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ, θα έχει την πρώτη του διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο από τότε που ο τελευταίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι δύο ηγέτες μοιράζονται τις ίδιες αντιμεταναστευτικές απόψεις, αλλά αυτό που πιθανόν να είναι ένα δύσκολο ζήτημα στις συνομιλίες τους είναι η εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο προκειμένου να σταματήσει η χρηματοδότηση της Μόσχας εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία έχει διατηρήσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022 προκαλώντας επικρίσεις από αρκετές χώρες της ΕΕ και από ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους.

Ούγγροι αξιωματούχοι δήλωσαν ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Ορμπάν ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός σκοπεύει να συζητήσει έναν τρόπο επίτευξης μιας συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας καθώς και να ζητήσει εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις στην ενέργεια.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ είπε ότι θα συναντάτο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ουγγρική πρωτεύουσα, αλλά η συνάντηση αναβλήθηκε μετά την άρνηση της Ρωσίας για εκεχειρία.

“Ολες οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά αναμένω μια φιλική και εύκολη διαπραγμάτευση”, δήλωσε ο Ορμπάν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ενόψει της συνάντησής του, όταν ρωτήθηκε αν αναμένει σκληρές διαπραγματεύσεις για το θέμα των εξαιρέσεων από τις κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι εν πτήσει προς την Ουάσινγκτον ο Ορμπάν χαρακτήρισε “σοβαρές” τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα και είπε ότι “είναι μεγάλο το διακύβευμα” παρότι δεν αναμένει ότι οι συνομιλίες με τον Τραμπ σε αυτό το ζήτημα θα είναι δύσκολες.

“Γνωρίζω τον πρόεδρο, με γνωρίζει και εκείνος, γνωρίζουμε το αντικείμενο, απλώς πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία”, δήλωσε ο Ορμπάν, όπως μετέδωσε το MTI.

Οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν επίσης να συζητήσουν για τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουγγαρία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες θα έχουν συνομιλίες που αφορούν “τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος” και άφησε να εννοηθεί ότι από αυτές θα προκύψουν κάποιες συμφωνίες.

“Οι Αμερικανοί πολίτες μπορούν να αναμένουν περισσότερες καλές συμφωνίες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ορμπάν που θα αφορούν διάφορες βιομηχανίες”, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει μια ισχυρή προσωπική σχέση με τον Τραμπ στη διάρκεια των ετών, παρότι υπάρχουν εντάσεις ανάμεσά τους για το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά και για τις φιλοκινεζικές πολιτικές του Ορμπάν.