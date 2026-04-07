Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό στη Γαλλία – Νεκρός ο οδηγός, 27 οι τραυματίες

Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε την ζωή του κατά τη σύγκρουση του τρένου του με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στην βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.

ALERTE – Le conducteur d'un TGV est mort et 27 passagers blessés dans une collision avec un poids lourd à un passage à niveau de Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais (TF1 / Horizon Actu). pic.twitter.com/rTF9xPJjKB April 7, 2026

Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.

