Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την διάσωση του Αμερικανού πιλότου – “Άψογα εκτελεσμένη αποστολή”

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή διάσωσης του Αμερικανού πιλότου, το αεροπλάνο του οποίου κατερρίφθη στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αφού αμερικανικές ειδικές δυνάμεις διέσωσαν τον πιλότο του F–15.

Το πλήρωμα βρισκόταν σε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 που καταρρίφθηκε την Παρασκευή σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ιράν. Ο πιλότος είχε εκτιναχθεί με ασφάλεια και διασώθηκε από δύο στρατιωτικά ελικόπτερα την ίδια μέρα, αλλά το δεύτερο μέλος του πληρώματος παρέμενε αγνοούμενο για σχεδόν 48 ώρες.

Κρυβόταν σε μια ρωγμή στο βουνό, έχοντας μόνο ένα πιστόλι για να προστατευθεί, ενώ διεξαγόταν η περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης.

«Μίλησα νωρίτερα με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον συνεχάρην προσωπικά για την τολμηρή του απόφαση και την άψογα εκτελεσμένη αμερικανική αποστολή διάσωσης του πιλότου που είχε καταρριφθεί σε εχθρικό έδαφος», έγραψε ο Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής στο X.

Ο Ισραηλινός ηγέτης πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «εξέφρασε την εκτίμησή του για τη βοήθεια του Ισραήλ».

«Είμαι βαθιά περήφανος που η συνεργασία μας εντός και εκτός του πεδίου της μάχης είναι άνευ προηγουμένου και ότι το Ισραήλ μπόρεσε να συμβάλει στη διάσωση ενός γενναίου Αμερικανού πολεμιστή», έγραψε ο Νετανιάχου.

Τα συγχαρητήρια του Νετανιάχου στον Τραμπ:

Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ

