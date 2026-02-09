Super Bowl: Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, λάτιν υπερθέαμα και Lady Gaga στο halftime show – Δείτε βίντεο

Ο Bad Bunny ξεσήκωσε το κοινό στο halftime του Super Bowl με ένα μοναδικό show γεμάτο latin ρυθμούς, συμβολισμούς αλλά και πολιτικά μηνύματα.

Ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο ,γνωστός ως Bad Bunny μετέφερε στη σκηνή την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και στέλνοντας σαφή μηνύματα στήριξης προς τη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με έναν δίσκο που είναι εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Ο Bad Bunny άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα «Que Rico es ser Latino».

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό με φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παραπέμποντας άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με το χαρακτηριστικό headset μικρόφωνο, σε μια εμφανή αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Τσαγιάν.

Δεύτερο τραγούδι του σετ ήταν το «Yo Perreo Sola», το οποίο έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης και αποτελεί κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana»). Το μήνυμα του τραγουδιού, που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα στην πανδημία, έφτασε πλέον και στο κοινό του Super Bowl.

Bad Bunny sends a message at the Super Bowl:



"God Bless America"



"The only thing more powerful than hate is love" pic.twitter.com/mJSsAZctE7 — Headquarters (@HQNewsNow) February 9, 2026

Υπαινιγμοί για τη μετανάστευση και αναφορές στην ICE

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του στα Βραβεία Grammy κατά της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος. Στο setlist περιλήφθηκε το «Nuevayol», τραγούδι-φόρος τιμής στη λατινική κουλτούρα και στη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, προβλήθηκε σε οθόνη στη σκηνή απόσπασμα από την ομιλία του στα Grammy, ενώ έγινε και έμμεση αναφορά σε ηχητικό από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού, όπου φωνή που μιμείται τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά συγγνώμη από τους μετανάστες.

Η εμφάνιση της Lady Gaga

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε το «Die With A Smile», δίνοντας στο τραγούδι latin ενορχήστρωση. Η Gaga χόρεψε και με τον Bad Bunny, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό κρίκο στη βραδιά. Στο σόου συμμετείχε και ο Ρίκι Μάρτιν.

Bad Bunny took over Levi's Stadium during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show with special guests including Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, and Karol G 🔥 pic.twitter.com/WPqmUwcVRm — TMZ (@TMZ) February 9, 2026

https://t.co/f2Hh9z7XLJ πολύ ωραίος ο Bud Bunny στο Super Bowl pic.twitter.com/Pi3ruU4ZgK — thalis む (@th4lis) February 9, 2026

Ο Bad Bunny επέλεξε να φορέσει Zara

Η all-white εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε τη φήμη του για την ανατρεπτική του αισθητική, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη μόδα ως εργαλείο κοινωνικού και πολιτικού σχολιασμού. Ο Πορτορικανός σταρ, που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε halftime show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, εμφανίστηκε με δημιουργία της Zara.

Τη βραδιά άνοιξαν οι Green Day στο Super Bowl LX, στο Levi Stadium, ωστόσο οι πιο έντονες πολιτικές αναφορές από τους στίχους τους απουσίαζαν. Στο «Holiday» παραλείφθηκε το επίμαχο σημείο που αναφερόταν στον Τζορτζ Μπους, ενώ στο «American Idiot» δεν υπήρξε καμία αλλαγή στίχων, όπως έχει συμβεί σε άλλες ζωντανές εμφανίσεις τους.

Το φετινό Super Bowl, πάντως, έμεινε στη μνήμη κυρίως για το halftime show του Bad Bunny, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, την ταυτότητα και το πολιτικό μήνυμα σε μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, καθώς ήταν η πρώτη φορά στα 60 χρόνια του Super Bowl που ένας καλλιτέχνης τραγούδησε στο Halftime Show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.