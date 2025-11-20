MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στις 28 Δεκεμβρίου νέες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο

|
THESTIVAL TEAM

Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι διέλυσε την Βουλή και προκήρυξε νέες βουλευτικές εκλογές για τις 28 Δεκεμβρίου. Η Οσμάνι προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την ανάληψη νέας εντολής.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκλάουκ Κονιούφτσα στις 19 Νοεμβρίου. Οι δύο αυτοί πολιτικοί προέρχονται από το κίνημα “Αυτοδιάθεση” που κυβερνούσε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις εκλογές του Φεβρουαρίου χωρίς να αποκτήσει αυτοδυναμία.

Η Βιόσα Οσμάνι, προτού αποφασίσει την προκήρυξη εκλογών, πρότεινε στους αρχηγούς των κομμάτων να παραταθεί για λίγο η λειτουργία του κοινοβουλίου ώστε να επικυρωθεί το σχέδιο μεταρρυθμίσεων και να μπορέσει το Κόσοβο να εκταμιεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων απέρριψαν την πρόταση της προέδρου του Κοσόβου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τις εξελίξεις στο Κόσοβο ενώ δηλώνει απογοήτευση για την ανευθυνότητα που επιδεικνύουν οι πολιτικοί παράγοντες. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να συμφωνήσουν σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης του Σχεδίου Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει έως και 882 εκατομμύρια ευρώ για την Πρίστινα», αναφέρει η Κομισιόν.

Κόσοβο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Ο ανιψιός πυροβόλησε τον 60χρονο την ώρα που κοιμόταν – Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός “μυστήριο”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 38 λεπτά πριν

Σας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από την Πολωνία; Γιατί δεν πρέπει να το σηκώσετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε φωτιά

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΥΜΑΘ: Πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα πέντε Πανεπιστήμια της Μακεδονίας και Θράκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Η ΑΕΚ θα τιμήσει τον Μανόλο Χιμένεθ στην Opap Arena κόντρα στον Άρη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ποινική δίωξη στην Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες – Οδηγείται στο αυτόφωρο