Στην Ιαπωνία μπορείς να νοικιάσεις μια ολόκληρη οικογένεια για να “αντέξεις” την κοινωνική πίεση

Στην Ιαπωνία λειτουργεί εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερο, αλλά υπαρκτό, είδος υπηρεσίας: εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματίες ηθοποιούς για να υποδυθούν μέλη οικογένειας, συντρόφους ή φίλους, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Αν και τα viral posts συχνά υπερβάλλουν, το φαινόμενο είναι πραγματικό και βασίζεται σε ένα συνδυασμό κοινωνικής πίεσης και μοναξιάς.

Οι εταιρείες αυτές δεν προσφέρουν απλώς κάποιον για μια φωτογραφία, αλλά δημιουργούν ολόκληρους “ρόλους”. Οι ηθοποιοί μαθαίνουν λεπτομέρειες, χτίζουν backstory, κάνουν πρόβες και προσαρμόζονται στο περιβάλλον του πελάτη. Μπορεί να εμφανιστούν ως πατέρας σε έναν γάμο, ως σύντροφος σε μια κοινωνική εκδήλωση, ή ως φίλος που παρέχει συναισθηματική στήριξη.

Ξένα μέσα όπως το BBC και το Vice έχουν παρουσιάσει το φαινόμενο, σημειώνοντας ότι οι λόγοι που κάποιος καταφεύγει σε αυτές τις υπηρεσίες ποικίλλουν. Για κάποιους είναι η μοναξιά ή η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και για άλλους, η ανάγκη να εμφανιστούν “ολοκληρωμένοι” σε ένα επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον, όπου η εικόνα συχνά μετράει περισσότερο από την αλήθεια.

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί στα διεθνή media, η “ενοικίαση οικογένειας” παραμένει πιο εξειδικευμένη υπηρεσία, όχι mainstream τάση. Μία από τις πιο γνωστές εταιρείες, η Family Romance, περιγράφει το αντικείμενό της ως μίξη ηθοποιίας, συναισθηματικής εργασίας και εξατομικευμένης συντροφικότητας.

Κάποιες συνεργασίες κρατάνε μία ώρα και άλλες χρόνια. Οι ηθοποιοί συνεχίζουν τον ρόλο όσο τους ζητηθεί, διατηρώντας την “ιστορία” που έχουν χτίσει μαζί με τον πελάτη. Οι γραμμές ανάμεσα στο πραγματικό και το σκηνοθετημένο μπορεί να θολώσουν, αλλά για πολλούς, η υπηρεσία αυτή γεμίζει ένα συναισθηματικό κενό που δεν μπορούν να καλύψουν αλλιώς.

