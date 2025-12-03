Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συνάντησε τον Νικήτα Κακλαμάνη – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Βουλή των Ελλήνων έφτασε το σήμερα το μεσημέρι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ προκειμένου να πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε από τον κ. Κακλαμάνη στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια οι δύο τους συζήτησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή: