MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικές σκηνές στο Σαν Φρανσίσκο: Μητέρα συλλαμβάνεται από πράκτορες της ICE ενώ η κόρη της κλαίει – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο με πράκτορες της ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στις ΗΠΑ, να συλλαμβάνουν μία γυναίκα μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης της, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια την Κυριακή (22/03), έχει προκαλέσει σάλο.

Το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε χθες Δευτέρα από τοπικό δίκτυο, το οποίο συνεργάζεται με το NBC, δείχνει τη γυναίκα να κλαίει και να φωνάζει καθώς οι άνδρες της ICE προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν στο έδαφος και να της περάσουν χειροπέδες.

Στο βίντεο από το αεροδρόμιο των ΗΠΑ, διακρίνεται η ανήλικη κόρη της επίσης να κλαίει.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας, Σκοτ Γουάινερ, δήλωσε ότι το περιστατικό δείχνει ότι τέτοιες ενέργειες από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς προκαλούν «τρόμο και χάος». Ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λιούρι, επίσης Δημοκρατικός, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το περιστατικό.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, έγραψε στο Χ ότι το βίντεο απεικονίζει τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονταν στις ΗΠΑ παράνομα.

«Αξιωματικοί της ICE συνέλαβαν την Αντζελίνα Λόπεζ-Χιμένεζ και την Γουέντι Γκοντίνεζ-Λόπεζ στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο», αναφέρει στο Χ το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η οικογένεια είχε λάβει από το 2019 εντολή απομάκρυνσης για επιστροφή στη Γουατεμάλα, η οποία εκκρεμούσε.

Η αντιμεταναστευτική καταστολή από άνδρες της ICE που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταδικαστεί ευρέως από υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση παραβιάζει τη νόμιμη διαδικασία και τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου και έχει δημιουργήσει ένα ανασφαλές περιβάλλον, κυρίως για τις εθνοτικές μειονότητες.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του στοχεύουν να βελτιώσουν την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και να μειώσουν την παράνομη μετανάστευση.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο περιστατικό, ούτε είχαν ενημερωθεί από πριν, χαρακτηρίζοντάς το «μεμονωμένο».

ΗΠΑ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

