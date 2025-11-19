MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σκόπια: Άρχισε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά σε κλαμπ στο Κότσανι


THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε σήμερα (19/11) η δίκη για την τραγωδία που σημειώθηκε από πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 63 ανθρώπους – στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας- ενώ περίπου 200 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Συνολικά 35 άτομα παραπέμπονται σε δίκη, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ψευδή πιστοποιητικά και παράβαση καθήκοντος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας, καθώς και κρατικοί λειτουργοί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους συνέβαλαν στο να λάβει η φωτιά τραγικές διαστάσεις. Η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

«Η καταστροφή στο Κοτσάνι οφείλεται σε μία σειρά τεράστιων ανθρώπινων λαθών. Πρόκειται για ένα θεσμικό έγκλημα. Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν. Αν σιωπήσουμε και χάσουμε την αλήθεια, αν δεν τη δούμε κατάματα, δεν θα έχουμε ποτέ τη δύναμη ως κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά. Ποιος επέτρεψε τη λειτουργία ενός καταστήματος χωρίς άδεια; Ποιος επέτρεψε την είσοδο σε μια μη ασφαλή ντισκοτέκ; Ποιος επέτρεψε τη χρήση πυροτεχνημάτων μέσα στο χώρο; Η ίδια η ύπαρξη του κλαμπ Pulse αποτελεί μια φρικαλεότητα» ανέφερε ο Εισαγγελέας, Μπόρτσε Γιάνεφ κατά την αγόρευσή του, συγκινώντας βαθιά τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σκόπια

