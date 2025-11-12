Σεισμός στην Κύπρο: Η στιγμή που ο υπουργός Άμυνας “ταρακουνήθηκε” από τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ – “Κουνάει ακόμη”

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 και ακόμη ένας των 5,3 Ρίχτερ «χτύπησαν» την Κύπρο το πρωί και το απόγευμα της Τετάρτης προκαλώντας αναστάτωση στο νησί.

Ο πρώτος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:36 το πρωί με επίκεντρο 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου, είχε διάρκεια 15 δευτερόλεπτα έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κύπρου.

Μερικές ώρες αργότερα, στις 16:31 σημειώθηκε η δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ με ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα, ο οποίος προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της Πάφου, ενώ έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Τις ώρες ανάμεσα στις δύο μεγάλες δονήσεις σημειώθηκαν αρκετοί μετασεισμοί στο νησί, ένας εκ των οποίων είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες του νησιού, αφού η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη, όμως οι σεισμοί σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές.

Βίντεο και από τη στιγμή του πρωινού σεισμού:

Εντύπωση προκαλεί η στιγμή που «χτυπάει» ο σεισμός, την ώρα που μιλάει on air του Cyprus Times ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στον Μανώλη Καλαντζή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την δόνηση.

«Έχει δυνατό σεισμό», είπε ο Μανώλης Καλαντζής με τον Βασίλη Πάλμα να του απαντάει ότι «κουνάει ακόμη».

«Πηγαινοέρχομαι ακόμη, είμαι στον 11ο όροφο και αντιλαμβάνεστε πως είναι», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.