MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κύπρο.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ και σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε νωρίτερα το νησί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του ’50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.

Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας. Εως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Κύπρος Σεισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας ο Ζιντάν μετά το Μουντιάλ 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γαύδος: Βίντεο λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες – Στοιβαγμένοι φωνάζουν όταν βλέπουν σκάφος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Η στιγμή που ο άνεμος ξηλώνει σκέπαστρο εστιατορίου στο Καβούρι – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια για ένα μπλε διαμάντι σε δημοπρασία του Christie’s