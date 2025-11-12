Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κύπρο.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ και σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε νωρίτερα το νησί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του ’50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό και τότε υπήρχαν θύματα.

Οι σεισμοί των τελευταίων ωρών έχουν γίνει έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγιναν επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας. Εως τώρα, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ή ζημιές.