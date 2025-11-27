Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ ταρακούνησε την Αλάσκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 17:11 ώρα Ελλάδας και έγινε έντονα αισθητή στο Άνκορατζ και τις γύρω περιοχές. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 80 χιλιομέτρων. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι και ότι δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης.